10-15% “відкатів”: НАБУ розкрило схему “шлагбаум” в Енергоатомі

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило деталі масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, викритої під час операції спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Про це повідомило НАБУ.

За даними слідства, учасники злочинної організації систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів державної компанії «Енергоатом» у розмірі 10–15% від вартості контрактів. Постачальникам нав’язували умови сплати «відкатів» для уникнення блокування платежів або позбавлення статусу партнера — ця схема дістала назву «шлагбаум».

До організації оборудки керівник злочинної групи залучив колишнього заступника голови Фонду держмайна, який згодом став радником міністра енергетики, та колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з безпеки в компанії. Вони, використовуючи зв’язки у міністерстві та «Енергоатомі», контролювали кадрові призначення, закупівлі та фінансові потоки.

За даними НАБУ, управління підприємством із річним доходом понад 200 млрд грн фактично здійснювали сторонні особи, які не мали офіційних повноважень, але виконували роль так званих «смотрящих».