Поліцейські вкрали документи на житло померлого та хотіли продати квартиру за $45 тисяч — ДБР

У Києві працівники Державного бюро розслідувань викрили групу шахраїв, серед яких були правоохоронці, що намагалися незаконно перепродати квартиру померлої людини. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагалися перепродати квартиру померлої людини / Фото: ДБР

Один із поліцейських під час огляду місця події викрав документи на нерухомість, передав їх колезі та його знайомому. Встановивши, що спадкоємців немає, вони спробували переоформити квартиру на підставну особу й продати її за 45 тисяч доларів.

Працівники ДБР спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції викрили учасників схеми. Двом правоохоронцям оголошено підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України). Їм загрожує від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми та перевіряють причетність викритих поліцейських до інших злочинів.