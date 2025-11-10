Поліцейські вкрали документи на житло померлого та хотіли продати квартиру за $45 тисяч — ДБР

У Києві працівники Державного бюро розслідувань викрили групу шахраїв, серед яких були правоохоронці, що намагалися незаконно перепродати квартиру померлої людини. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Один із поліцейських під час огляду місця події викрав документи на нерухомість, передав їх колезі та його знайомому. Встановивши, що спадкоємців немає, вони спробували переоформити квартиру на підставну особу й продати її за 45 тисяч доларів.
Працівники ДБР спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції викрили учасників схеми. Двом правоохоронцям оголошено підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України). Їм загрожує від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми та перевіряють причетність викритих поліцейських до інших злочинів.