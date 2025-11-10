Саркозі пробув у в’язниці 20 днів — за яких умов відпускають експрезидента Франції

Паризький апеляційний суд ухвалив рішення про звільнення Ніколя Саркозі з-під варти. Колишній президент Франції, засудженого у справі про фінансування його виборчої кампанії лівійським урядом Муаммара Каддафі, залишатиметься під судовим контролем.

Про це повідомляє BMF TV.

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі звільнять із в’язниці. Відповідне рішення ухвалив Паризький апеляційний суд за поданням генеральної прокуратури, яка просила залишити політика під судовим контролем та заборонити контактувати з іншими обвинуваченими та свідками у “лівійській справі”.

Саркозі перебував під вартою з 21 жовтня, тобто двадцять днів. У вересні 2025 року його визнали винним у злочинній змові в рамках справи про фінансування його виборчої кампанії лівійським урядом Муаммара Каддафі у 2005-2007 роках, і засудили до п’яти років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку.

Це вже третій вирок для Ніколя Саркозі. У 2024 році його засудили до трьох років у справі про корупцію та торгівлю впливом, з яких рік він провів під домашнім арештом. Також у 2021 році політика визнали винним у порушеннях під час фінансування кампанії 2012 року.