Французька прокуратура долучила чатбот Grok до чинного кримінального розслідування у сфері кіберзлочинності після публікації повідомлень, що містили елементи заперечення Голокосту, повідомило агентство AP News.

У французькомовному дописі Grok стверджував, що газові камери в Auschwitz-Birkenau нібито використовувалися для «дезінфекції», — риторика, властива заперечувачам Голокосту.

Французькі прокурори підтвердили, що ці пости стали частиною офіційного розслідування кіберзлочинності. Правоохоронці заявили, що перевірятимуть «функціонування» ШІ-системи, яка створила незаконний контент.

Публікації чатбота викликали різку реакцію з боку Меморіалу Освенцім, правозахисних організацій та французьких урядовців. Прокуратура наголошує, що такі висловлювання можуть кваліфікуватися як расово мотивована дифамація та заперечення злочинів проти людства.

Розслідування може також зачепити питання відповідності Grok вимогам цифрового регулювання ЄС, включно з DSA.