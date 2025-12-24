У передмісті Харкова внаслідок ракетних ударів загинула людина, 13 поранених

Внаслідок російських ракетних ударів по передмістю Харкова загинула одна людина, ще 13 дістали поранення. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, спочатку інформації про постраждалих не надходило, однак згодом стало відомо про одного загиблого та 11 поранених. Пізніше очільник ОВА уточнив, що внаслідок атаки на Харківський район ще двоє людей зазнали поранень.

Станом на 12:30 відомо про 13 поранених і одного загиблого. Усі постраждалі госпіталізовані, їм надається вся необхідна медична допомога. Наслідки влучань уточнюються.

