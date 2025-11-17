Не тільки винищувачі: Франція надасть Україні новітні системи ППО та електровози

Франція оголосила про масштабне посилення оборонної та інфраструктурної підтримки України, включно з передачею новітніх систем ППО, винищувачів і техніки для залізниці.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції з Володимиром Зеленським.

Україна першою отримає системи протиповітряної оборони SAMP/Т останнього покоління з покращеними характеристиками.

Реклама

Реклама

“Зараз це ще розробка, але ми погодилися, що саме ця розробка зможе бути першою розгорнута в Україні. Характеристики цієї системи Україна вже знає, але тепер це будуть нові, посилені характеристики”, — сказав Макрон.

Зеленський уточнив, що йдеться про вісім систем ППО SAMP/T — це загалом 48 пускових установок.

Також підписано угоду про придбання Укрзалізницею 55 нових електровозів від французької компанії. Крім того, Київ і Париж запустили трирічну програму спільного виробництва дронів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Франція планує розгорнути в Україні до 100 винищувачів Rafale, які мають суттєво оновити повітряні можливості України.