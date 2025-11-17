        Суспільство

        Не тільки винищувачі: Франція надасть Україні новітні системи ППО та електровози

        Галина Шподарева
        17 Листопада 2025 15:13
        Володимир Зеленський та Емманюель Макрон / Скриншот
        Володимир Зеленський та Емманюель Макрон / Скриншот

        Франція оголосила про масштабне посилення оборонної та інфраструктурної підтримки України, включно з передачею новітніх систем ППО, винищувачів і техніки для залізниці.

        Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції з Володимиром Зеленським.

        Україна першою отримає системи протиповітряної оборони SAMP/Т останнього покоління з покращеними характеристиками.

        “Зараз це ще розробка, але ми погодилися, що саме ця розробка зможе бути першою розгорнута в Україні. Характеристики цієї системи Україна вже знає, але тепер це будуть нові, посилені характеристики”, — сказав Макрон.

        Зеленський уточнив, що йдеться про вісім систем ППО SAMP/T — це загалом 48 пускових установок.

        Також підписано угоду про придбання Укрзалізницею 55 нових електровозів від французької компанії. Крім того, Київ і Париж запустили трирічну програму спільного виробництва дронів.

        Нагадаємо, раніше стало відомо, що Франція планує розгорнути в Україні до 100 винищувачів Rafale, які мають суттєво оновити повітряні можливості України. 


