Захисниця ЗСУ стала мамою у 52 роки — лікарі зі Львова допомогли жінці народити здорову дівчинку

У Львові військова ЗСУ Наталія народила здорову дівчинку у 52 роки. Медики стежили за вагітністю, і, попри високі ризики, пологи пройшли успішно — мама та дитина почуваються добре.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

52-річна військова Наталія народила здорову дівчинку у лікарні святої Анни Першого медичного об’єднання Львова. Захисниця добровільно вступила до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, де познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Сергієм — військовослужбовцем іншого підрозділу.

Після двох поранень Сергій проходив реабілітацію в Центрі UNBROKEN, а навесні 2024 року пара одружилася. Попри вік, Наталія вирішила народити ще одну дитину. За вагітністю спостерігали спеціалісти лікарні, а пологи пройшли шляхом кесаревого розтину. На 36-му тижні з’явилася дівчинка Соломія, вагою 2,5 кг і зростом 48 см.

Медики зазначили, що вагітність минула без ускладнень, а сучасні технології дозволяють безпечно народжувати навіть після 50 років. Зараз мати й дитина почуваються добре, а чоловік Наталії продовжує службу як інструктор після завершення реабілітації.