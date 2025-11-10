Полковник і двоє військових затримані за спробу продати 500 кг вибухівки й гранати

Полковника та двох військовослужбовців затримано за спробу збуту великої партії вибухівки. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, фігуранти намагалися реалізувати понад 500 кг пластичної вибухівки, 22 брикети пластиду (понад 11 кг), 7 гранат і детонуючий шнур. Орієнтовна вартість «партії» становила 88 тисяч доларів США.

Під час обшуків у військових також вилучили автомат, пістолет-кулемет, понад 2 тисячі набоїв, гранати різних типів, постріли до гранатомета та контейнер із ракетою.

Усім трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи.