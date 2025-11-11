        Політика

        Держава контролюватиме рішення місцевої влади

        Віктор Алєксєєв
        11 Листопада 2025 10:28
        Будівля Харківської міськради / Фото СтройОбзор
        Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, який покликаний створити ефективну систему контролю за законністю рішень місцевих рад (№ 4677-ІХ), йдеться у повідомленні Верховної Ради.

        Серед ключових положень:

        • запроваджується система державного нагляду за законністю актів місцевого самоврядування;
        • визначено, хто здійснює контроль:
          • за актами обласних рад — центральний орган виконавчої влади, визначений Урядом;
          • за актами районних рад — обласна державна адміністрація;
          • за актами сільських, селищних, міських рад — районна державна адміністрація.

        Як це співвідноситься з реформою децентралізації України не пояснюється.

