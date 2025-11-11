Держава контролюватиме рішення місцевої влади

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, який покликаний створити ефективну систему контролю за законністю рішень місцевих рад (№ 4677-ІХ), йдеться у повідомленні Верховної Ради.
Серед ключових положень:
- запроваджується система державного нагляду за законністю актів місцевого самоврядування;
- визначено, хто здійснює контроль:
- за актами обласних рад — центральний орган виконавчої влади, визначений Урядом;
- за актами районних рад — обласна державна адміністрація;
- за актами сільських, селищних, міських рад — районна державна адміністрація.
Як це співвідноситься з реформою децентралізації України не пояснюється.