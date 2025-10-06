Верховна Рада завтра розгляне законопроєкт про створення Кіберсил ЗСУ

7 жовтня Верховна Рада України розгляне у першому читанні законопроєкт №12349 “Про Кіберсили Збройних Сил України”. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

У Збройних Силах триває розвиток спроможностей у сфері кібероборони. Від початку повномасштабного вторгнення росії вже створені підрозділи кіберборотьби, які забезпечують відсіч кіберагресії ворога.

На виконання Указу Президента України від 26 серпня 2021 року, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони “Про невідкладні заходи з кібероборони держави”, а також відповідних директив Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ, розпочато процес формування Кіберсил як окремого роду сил у складі Збройних Сил України.

Законопроєкт №12349 було розроблено робочою групою за участі профільних фахівців Генерального штабу ЗСУ. Його ухвалення дозволить системно врегулювати створення та функціонування нового роду військ, який оперуватиме в окремому операційному домені — кіберпросторі.

У Генштабі зазначають, що прийняття законопроєкту та підтримка ініціативи Збройних Сил України прискорять впровадження необхідних змін для посилення кібероборони держави та ефективної боротьби з агресором.