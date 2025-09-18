Зеленський підписав закон про обмеження доступу до публічних реєстрів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11533, який обмежує доступ до даних у низці публічних електронних реєстрів. Документ передбачає приховування кадастрових номерів земельних ділянок, зміни у відображенні адрес та обмеження у доступі до інформації про об’єкти інтелектуальної власності.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Законом №11533 впроваджуються наступні зміни:

у публічних реєстрах замість точної адреси буде зазначено лише область;

кадастрові номери земельних ділянок будуть приховані з відкритого доступу на час воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування;

інформацію про те, хто переглядав дані щодо власників чи користувачів земельної ділянки, під час воєнного стану та впродовж трьох років після нього можна буде отримати лише за офіційним запитом слідчого в межах кримінального провадження або за запитом керівника чи його заступника з визначених законом правоохоронних органів;

окремі юридичні особи можуть вказувати будь-яку контактну адресу, зокрема ту, на яку отримують документи від державних органів, необовʼязково фактичну;

можуть обмежити доступ до інформації про обʼєкти інтелектуальної власності, пов’язані зі сферою національної безпеки й оборони.

Як йдеться у пояснювальній записці, відкриті дані з держреєстрів — Реєстру речових прав, Державного земельного кадастру (ДЗК) та Реєстрів прав інтелектуальної власності — створювали загрозу для оборонних підприємств: ворог міг вільно отримати інформацію про їхні землі, будівлі та об’єкти інтелектуальної власності, що полегшувало вибір цілей для атак.