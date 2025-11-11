        Політика

        Саратов та Енгельс атаковані дронами

        Віктор Алєксєєв
        11 Листопада 2025 10:47
        Пожежа на Саратовському НПЗ / Скріншот відео
        Саратов та Енгельс в РФ атаковані дронами, на Саратовському НПЗ виникла пожежа. Про серію вибухів повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. Він заявив, що в результаті атаки безпілотників є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Раніше місцеві жителі повідомляли про роботу систем ППО і яскраві спалахи з гучними звуками.

        Росавіація вводила тимчасові обмеження в роботі аеропорту Саратова. У Міноборони заявили РФ про знищення 37 українських дронів, з них вісім над Саратовською областю.

        Про пожежу на Саратовському нафтопереробному заводі після атаки БПЛА повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко. «Саратовський НПЗ підгорів після атаки БПЛА», – написав він у Telegram. До того ж висновку дійшов і OSINT-аналітик видання Astra після вивчення відео очевидців.

        Саратовський НПЗ атакували нещодавно – 3 листопада, всього з початку року по ньому вдарили як мінімум 7 разів. В Енгельсі розташована стратегічна авіабаза військ РФ, вона також неодноразово ставала об’єктом атак БПЛА.


