Саратов та Енгельс атаковані дронами

Саратов та Енгельс в РФ атаковані дронами, на Саратовському НПЗ виникла пожежа. Про серію вибухів повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. Він заявив, що в результаті атаки безпілотників є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Раніше місцеві жителі повідомляли про роботу систем ППО і яскраві спалахи з гучними звуками.

Росавіація вводила тимчасові обмеження в роботі аеропорту Саратова. У Міноборони заявили РФ про знищення 37 українських дронів, з них вісім над Саратовською областю.

Про пожежу на Саратовському нафтопереробному заводі після атаки БПЛА повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко. «Саратовський НПЗ підгорів після атаки БПЛА», – написав він у Telegram. До того ж висновку дійшов і OSINT-аналітик видання Astra після вивчення відео очевидців.

Саратовський НПЗ атакували нещодавно – 3 листопада, всього з початку року по ньому вдарили як мінімум 7 разів. В Енгельсі розташована стратегічна авіабаза військ РФ, вона також неодноразово ставала об’єктом атак БПЛА.