        Суспільство

        З Рязані надходять повідомлення про пожежу на місцевому НПЗ

        Віктор Алєксєєв
        15 Листопада 2025 09:09
        читать на русском →
        Заграва над Рязанським НПЗ / Фото з соцмереж
        Заграва над Рязанським НПЗ / Фото з соцмереж

        В ніч на 15 листопада сили ППО збили 64 українські безпілотники над російськими регіонами, повідомили в Міноборони РФ.

        За даними відомства, 25 безпілотників збили над Рязанською областю, 17 — над Ростовською, вісім — над Тамбовською, п’ять — над Воронезькою, по два — над Бєлгородською, Саратовською та Липецькою областями, по одному — над Тульською та Самарською областями, а також Татарстаном.

        У Рязанській області через падіння уламків безпілотників сталося загоряння на території одного з підприємств, заявив губернатор регіону Павло Малков. За його словами, постраждалих немає, «оцінюється матеріальний збиток».

        Реклама
        Реклама

        Інших подробиць він не навів.

        Телеграм-канал Astra з посиланням на коментарі місцевих жителів пише, що під атаку, імовірно, потрапив нафтопереробний завод у Рязані. Про атаку на НПЗ у Рязані також повідомляє телеграм-канал Supernova+.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини