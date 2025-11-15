З Рязані надходять повідомлення про пожежу на місцевому НПЗ

В ніч на 15 листопада сили ППО збили 64 українські безпілотники над російськими регіонами, повідомили в Міноборони РФ.

За даними відомства, 25 безпілотників збили над Рязанською областю, 17 — над Ростовською, вісім — над Тамбовською, п’ять — над Воронезькою, по два — над Бєлгородською, Саратовською та Липецькою областями, по одному — над Тульською та Самарською областями, а також Татарстаном.

У Рязанській області через падіння уламків безпілотників сталося загоряння на території одного з підприємств, заявив губернатор регіону Павло Малков. За його словами, постраждалих немає, «оцінюється матеріальний збиток».

Інших подробиць він не навів.

Телеграм-канал Astra з посиланням на коментарі місцевих жителів пише, що під атаку, імовірно, потрапив нафтопереробний завод у Рязані. Про атаку на НПЗ у Рязані також повідомляє телеграм-канал Supernova+.