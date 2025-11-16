ЗСУ вдарили по Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області та базі БпЛА “Рубікон”

Сили оборони України завдали ударів по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ та базі зберігання БпЛА підрозділу «Рубікон» на окупованій території Донеччини. Генштаб повідомляє про вибухи й пожежі, а також уточнює пошкодження після попереднього удару по Рязанському НПЗ.

Про нові удари по військовій інфраструктурі РФ повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що атаки здійснені для зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів російським військам.

Українські підрозділи уразили потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області — підприємства з річним обсягом переробки 8,8 млн тонн, що виробляє понад 20 видів продукції та є одним з основних виробників високооктанового пального для реактивних двигунів російської армії. У районі цілі зафіксовано вибухи й пожежу, масштаби збитків уточнюються.

Реклама

Реклама

Також уражено базу зберігання безпілотників підрозділу «Рубікон» і перекачувальну станцію паливо-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Генштаб уточнив результати попереднього удару по Рязанському НПЗ: пошкоджено установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар із нафтопродуктами та естакаду трубопроводів.

У ЗСУ заявили, що й надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських окупантів і примушення РФ припинити збройну агресію проти України.

На відео — запуск українських реактивних дронів “Барс”.