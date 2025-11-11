FT: Нестача живої сили в Україні ставить Покровськ на межу катастрофи

Покровськ під загрозою, оскільки Київ не може виділити війська для його захисту, заявляють бійці та експерти.

У той час як цього місяця російські війська все глибше просувалися в неабияк пошарпаний український опорний пункт Покровськ, видатні діячі військових і цивільних кіл України звернулися до свого керівництва із закликом відступити, поки не стало занадто пізно, пише Financial Times.

«Незважаючи на офіційну браваду, ситуація більш ніж складна і неконтрольована», — написав у Facebook колишній заступник міністра оборони Віталій Дейнега, засновник українського фонду підтримки військових «Повернись живим». Українським військам, заявив Дейнега 4 листопада, «потрібно покинути ці міста, поки це можливо».

Дейнега — один з багатьох, хто стверджує, що ситуація в містах Покровськ і Мирноград, в яких до вторгнення проживало близько 100 000 осіб і які до минулого року служили логістичним центром для військових, досягла точки неповернення.

За словами бійців і експертів, безпосередня загроза Покровську і Мирнограду, які в разі захоплення можуть стати плацдармом для подальшого просування Росії, багато в чому обумовлена труднощами України з набором достатньої кількості живої сили. Сили Києва все більше розтягуються вздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

Артем Карякін, український військовослужбовець, який воює в цьому районі, сказав: «Усього цього можна було б уникнути, якби у нас було більше людей і сотні, якщо не тисячі, балістичних ракет… Ймовірно, для звільнення міста такого розміру знадобилася б величезна кількість людей, і я не думаю, що зараз такі є».

Російські війська зуміли закріпитися в глибині прифронтового міста і завдали безперервного удару за допомогою безпілотників по звуженому українському коридору, щоб перешкодити військам Києва поповнювати запаси.

Місто-супутник Мирноград знаходиться «під загрозою оперативного оточення», написала в суботу група з моніторингу війни DeepState.

Нездатність військових запобігти повзучому проникненню Росії в місто виявила дисбаланс у чисельності Києва з Росією, яка змогла поповнити свої передові сили добровольцями, залученими значними фінансовими стимулами, незважаючи на важкі втрати.

Виступаючи на українському телебаченні, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація в місті «в цілому під контролем», оскільки інтенсивність російських атак в місті знизилася. «Звичайно, є план Б і план С, на всі випадки життя», — сказав він.

У жовтні російським піхотним підрозділам вдалося прорвати українську оборону і закріпитися в підвалах висотних будівель, незважаючи на практично постійні удари українських безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, що в місто увійшли 314 російських військових. Наприкінці жовтня він називав цифру близько 200.

Україна тривалий час мала труднощі з поповненням передових бригад шляхом призову працездатних чоловіків віком від 25 до 60 років. Кожен кілометр лінії фронту в середньому охороняють лише чотири-сім українських піхотинців, заявила Марія Берлінська, волонтерка, яка має тісні зв’язки з військовими.

Київ також зіткнувся зі зростанням кількості дезертирств. За даними української прокуратури, в жовтні було порушено майже 20 000 справ про самовільне залишення частини і дезертирство, що є найвищим місячним показником цього року.

Значна кількість нещодавно мобілізованих солдатів дезертирує задовго до прибуття в свої частини, повідомив FT один з військових чиновників. «В результаті чисельність сухопутних військ не збільшується, а скорочується», — заявив Конрад Музика, директор польської компанії Rochan Consulting, яка відстежує конфлікт. «Щільність українських сил вже настільки мала, що деякі ділянки фронту фактично охороняються тільки безпілотниками».

Нестача людей змушує українських командирів робити все більш важкий вибір.

Російські війська наблизилися до Покровської агломерації в кінці літа 2024 року. Однак протягом декількох місяців їх просування залишалося повільним, оскільки українські розрахунки безпілотників наносили удари по невеликих штурмових групах.

Загони легкоозброєних російських піхотинців спробували просунутися в саме місто в липні, але в кінцевому підсумку були відбиті завдяки загартованим в боях українським підрозділам.

Однак у серпні кілька таких підрозділів були відправлені на 20 км на північ, щоб зупинити раптовий російський наступ глибиною 15 км, який загрожував обійти ряд міст, що мають вирішальне значення для оборони Донецької області.

«А в Покровську не було таких груп протидії проникненню», — сказав військовий аналітик Роб Лі. Водночас російський наступ у напрямку Покровська дозволив Москві розгорнути елітні підрозділи безпілотників, які атакували транспортні засоби, що в’їжджали та виїжджали, виснажуючи нечисленні українські сили, що залишилися.

Наприкінці жовтня до Покровська знову були направлені підрозділи спецназу Сухопутних військ України, СБУ та військової розвідки. Однак український офіцер, дислокований неподалік від Покровська, повідомив FT, що ці підрозділи, ймовірно, були розгорнуті занадто пізно, щоб істотно змінити ситуацію.

Україна не поспішає вирішувати проблему нестачі особового складу шляхом призову більшої кількості чоловіків. Натомість вона прагне збільшити кількість добровольців і більше покладатися на елітні підрозділи безпілотників.

Цього року Київ запустив річний контракт з фінансовими заохоченнями для залучення чоловіків у віці від 18 до 24 років, звільнених від призову, і продовжив амністію для дезертирів, які повернулися в армію.

Зеленський також заявив, що всім військовослужбовцям будуть запропоновані нові короткострокові військові контракти терміном від одного до п’яти років — давня вимога солдатів, термін мобілізації яких не визначений, і які в деяких випадках воюють з 2022 року.

Однак ці заходи або не дали очікуваних результатів, або ще не почали діяти. Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що нові контракти будуть доступні на початку наступного року.

Існують також побоювання, що наполегливі спроби Києва утримати Покровськ, незважаючи на погіршення ситуації, можуть призвести до долі колишніх українських опорних пунктів: хаотичного і кривавого відступу під вогнем.

«У мене є побоювання, що, якщо не провести правильне управління битвою за Покровськ, вона може вплинути на сприйняття збройних сил», — сказав Музика з Rochan Consulting. «Якщо люди побачать повторення подій у Бахмуті, Авдіївці або Вугледарі, у них не буде мотивації приєднуватися, через страх опинитися в такій самій ситуації».