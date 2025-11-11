NYT: Так країною керувати не можна

Албанія стала першою країною, яка зробила реальний крок до «алгократії» — управління за допомогою алгоритмів. У вересні її прем’єр-міністр оголосив, що всі рішення щодо того, які приватні постачальники забезпечуватимуть уряд Албанії товарами та послугами (понад 1 мільярд доларів щороку), ухвалюватиме аватар штучного інтелекту на ім’я Діелла. Албанія давно страждає від корупції, особливо у цій сфері. Вважається, що неупереджена, компетентна, алгоритмічна Діелла має стати вирішенням проблеми, пише The New York Times.

Це спокуслива заміна: коли демократичні системи не працюють, просто замінити їх алгоритмічними. Але це неправильний рефлекс. Алгоритми можуть оптимізувати ефективність, але вони не здатні вирішувати конфлікт між різними цінностями — саме тими, які лежать в основі демократичної політики. Без прозорості того, як Діелла доходить своїх висновків, і без механізмів оскарження її рішень громадяни неминуче почуватимуться ображеними і позбавленими права на захист.

Замість того, щоб замінювати демократію штучним інтелектом, ми маємо використати штучний інтелект для її відновлення: зробити її більш чутливою до суспільства, більш осмисленою та більш гідною довіри.

На жаль, наразі ми рухаємося не в цьому напрямку.

Більшість дорослих у 12 країнах із високим рівнем доходів заявляють, що незадоволені тим, як працює їхня демократія. Ми бачимо це в підпалених турнікетах, розбитих вітринах і вулицях, заповнених сльозогінним газом — нескінченних протестах проти урядів, які вважають відірваними від людей, неефективними та корумпованими.

Тим часом системи штучного інтелекту стрімко вдосконалюються. Вже існують моделі, які перевершують людей у таких сферах, як геометрія або медична діагностика. Суспільство також усе більше звикає до цієї технології (хоча американці користуються нею значно рідше, ніж у багатьох інших країнах, особливо в Китаї).

Тож не дивно, що люди в усьому світі вже більше довіряють новим системам штучного інтелекту, ніж усталеним демократичним інститутам. Три хвилі опитувань, проведені проєктом Collective Intelligence Project з березня по серпень 2025 року, стабільно показували, що люди вважають: чат-боти зі штучним інтелектом можуть ухвалювати кращі рішення від їхніх обраних представників.

Ця закономірність така ж давня, як і політика: коли демократія не справляється, люди звертаються до сильних лідерів, авторитарів, а тепер і до алгоритмів — у надії отримати компетентність замість хаосу.

Але заміна демократичного обговорення алгоритмічною ефективністю не розвʼязує головну кризу. Вона просто замінює одну форму віддалення людей від влади на іншу. Коли алгоритми ухвалюють рішення щодо бюджетів чи соціальних виплат без пояснень і права на апеляцію, результат той самий: відчуження, розчарування й відсутність довіри — тільки тепер немає нікого, кого можна притягти до відповідальності.

Ці проблеми поглиблюють і вже існуючі ризики штучного інтелекту. Сучасні алгоритми створені в межах бізнес-моделей, де конфлікт приносить прибуток: обурення втримує увагу, а тому системи ранжування висувають найрозбратніший контент, розбиваючи суспільний дискурс на ізольовані групи. У міру того, як штучний інтелект стає потужнішим і здатним на ідеологічний вплив, ці загрози лише посилюватимуться.

Щоб врятувати демократію, потрібен інший шлях: використати штучний інтелект для того, щоб дати людям більше голосу в ухваленні рішень і кращі результати.

Штучний інтелект може зробити уряди ефективнішими, скоротити бюрократію, поліпшити державні послуги та відкрити процес ухвалення рішень для суспільства. У Тайвані платформа vTaiwan понад десять років демонструє, як штучний інтелект може зміцнювати, а не підміняти демократичне обговорення. Там штучний інтелект допомагав виявляти точки згоди між тисячами громадянських пропозицій, замість того щоб дозволяти найгучнішим голосам домінувати. Результатом стало законодавство, побудоване на колективному інтелекті.

Демократія завжди була обмежена логістикою: неможливо зібрати мільйони людей в одній кімнаті, неможливо вислухати всіх. Штучний інтелект здатен подолати ці обмеження: підсумовувати тисячі коментарів, виявляти спільні пріоритети, пояснювати складні питання простою мовою.

Але час на такий шлях не безмежний. Щомісяця, поки демократії залишаються неефективними, а можливості штучного інтелекту зростають, алгократія стає дедалі привабливішою. Чи викорінить Діелла корупцію в Албанії, чи лише додасть новий рівень непрозорості — ще невідомо. Але вона точно матиме наслідувачів, особливо в країнах із глибокою корупцією та слабкими інституціями.

Майбутнє демократії не означає відмову від штучного інтелекту. Навпаки. Нам потрібен штучний інтелект, щоб демократія працювала у XXI столітті. Але ми маємо дуже чітко визначити, що саме доручаємо штучному інтелекту. Не ухвалювати рішення за нас, а допомагати нам краще ухвалювати їх самим.