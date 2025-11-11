Спалах гострої кишкової інфекції в ліцеї Львова: госпіталізована 21 людина, серед них 19 дітей

У львівському ліцеї “Оріяна” зафіксували спалах кишкової інфекції серед учнів. Загалом у лікарні перебуває 21 пацієнт, серед них 17 учнів, одна вчителька та троє контактних осіб. У частині дітей медики діагностували ротавірус.

Про це повідомляє Суспільне Львів.

“Вже прийшло підтвердження їхнього діагнозу. Виділено ротавірус, не у всіх, а в частини, але відповідно, якщо вже в когось виявлено, то діагноз буде ротавірусний гастроентерит”, — розповів заступник директора з медичної частини Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні Андрій Орфін.

Станом на ранок 11 листопада у Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває 21 пацієнт, госпіталізований через спалах інфекції у ліцеї “Оріяна”. З них — 17 учнів ліцею, одна вчителька і троє контактних осіб (дорослий і двоє дітей).

“Усі пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості з вираженою позитивною динамікою, їхній стан покращується”, — кажуть лікарі.

Перші учні ліцею “Оріяна” з ознаками гострої кишкової інфекції, які харчувались у шкільній їдальні, почали поступати до Львівської обласної інфекційної лікарні 5 листопада. Вони мали нудоту, багаторазове блювання, біль у животі, підвищення температури, слабкість та діарею. Пацієнти продовжили надходити та в наступні дні.

З перших днів фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб опитували госпіталізованих, з’ясовували, які продукти споживали хворі та ті, хто відвідував заклад і не захворів. Також відібрали зразки харчових продуктів, води та змивів на об’єкті спалаху для лабораторного дослідження. Епідеміологічне розслідування триває.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — штраф до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.