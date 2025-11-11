        Суспільство

        Спалах гострої кишкової інфекції в ліцеї Львова: госпіталізована 21 людина, серед них 19 дітей

        Галина Шподарева
        11 Листопада 2025 15:44
        читать на русском →
        У Львіві зафіксовано спалах кишкової інфекції в ліцеї / Фото: Суспільне Львів
        У Львіві зафіксовано спалах кишкової інфекції в ліцеї / Фото: Суспільне Львів

        У львівському ліцеї “Оріяна” зафіксували спалах кишкової інфекції серед учнів. Загалом у лікарні перебуває 21 пацієнт, серед них 17 учнів, одна вчителька та троє контактних осіб. У частині дітей медики діагностували ротавірус.

        Про це повідомляє Суспільне Львів.

        “Вже прийшло підтвердження їхнього діагнозу. Виділено ротавірус, не у всіх, а в частини, але відповідно, якщо вже в когось виявлено, то діагноз буде ротавірусний гастроентерит”, — розповів заступник директора з медичної частини Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні Андрій Орфін.

        Реклама
        Реклама

        Станом на ранок 11 листопада у Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває 21 пацієнт, госпіталізований через спалах інфекції у ліцеї “Оріяна”. З них — 17 учнів ліцею, одна вчителька і троє контактних осіб (дорослий і двоє дітей).

        “Усі пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості з вираженою позитивною динамікою, їхній стан покращується”, — кажуть лікарі.

        Перші учні ліцею “Оріяна” з ознаками гострої кишкової інфекції, які харчувались у шкільній їдальні, почали поступати до Львівської обласної інфекційної лікарні 5 листопада. Вони мали нудоту, багаторазове блювання, біль у животі, підвищення температури, слабкість та діарею. Пацієнти продовжили надходити та в наступні дні.

        З перших днів фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб опитували госпіталізованих, з’ясовували, які продукти споживали хворі та ті, хто відвідував заклад і не захворів. Також відібрали зразки харчових продуктів, води та змивів на об’єкті спалаху для лабораторного дослідження. Епідеміологічне розслідування триває.

        Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — штраф до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини