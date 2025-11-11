Уряд достроково розпустив Наглядову раду “Енергоатому”, — Свириденко

Сьогодні, 11 листопада, Уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради НАЕК “Енергоатом” у межах перезапуску компанії. Протягом тижня має бути сформовано новий склад ради, який проведе аудит діяльності підприємства та сприятиме розслідуванню можливих фактів корупції.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, корпоративну реформу “Енергоатому” розпочали ще у 2023 році, коли конкурсним шляхом було обрано склад Наглядової ради. Саме цей орган мав повноту повноважень — від призначення керівництва до контролю за діяльністю підприємства.

“Важливо, що Уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії”, — йдеться в повідомленні.

Міністерствам економіки, довкілля та сільського господарства доручено протягом тижня, у консультаціях із міжнародними партнерами, подати на затвердження уряду новий склад Наглядової ради.

“Завдання нового складу — швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції”, — написала Свириденко.

Крім того, Державна аудиторська служба отримає доручення провести термінову перевірку “Енергоатому”, зокрема щодо закупівель. Результати аудиту уряд очікує у найкоротші терміни, після чого матеріали буде передано правоохоронним і антикорупційним органам.