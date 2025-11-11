На Житомирщині жінка обікрала дев’ять могил загиблих військових: що вирішив суд

У місті Звягель Житомирської області суд визнав 52-річну місцеву жительку винною у нарузі над могилами військовослужбовців. Вона викрадала речі з дев’яти поховань на міському кладовищі, за що отримала чотири роки ув’язнення з трирічним іспитовим строком.

Про це повідомили в Баранівській міськраді з посиланням Звягельську окружну прокуратуру.

За даними слідства, у листопаді 2025 року вироком Звягельського міськрайонного суду 52-річну жінку визнали винною у нарузі над могилою (ч. 3 ст. 297 Кримінального Кодексу України).

“У липні 2025 року у денну та нічну пору доби, перебуваючи на території міського кладовища по вулиці Василя Стуса в місті Звягель Житомирської області, з корисливих мотивів незаконно заволоділа предметами, що знаходились на дев’яти могилах військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України”, – йдеться у повідомленні.

Свою вину жінка визнала. Суд призначив їй покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю 3 роки.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.