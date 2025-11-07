На Житомирщині в ДТП загинула семирічна дитина

У четвер, 6 листопада, у Коростенському районі Житомирської області автомобіль Сhery збив семирічного хлопчика на велосипеді. Від отриманих травм дитина померла.

Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

Аварія сталася у Малинівській громаді близько 14:55. Попередньо встановлено, що 48-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Сhery, здійснив наїзд на дитину, яка рухалася на велосипеді.

“На жаль, 7-річний житель громади загинув на місці події”, – йдеться в повідомленні.

Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) КК України.