        Кримінал

        На Житомирщині в ДТП загинула семирічна дитина

        Галина Шподарева
        7 Листопада 2025 11:09
        На Житомирщині легковик на смерть збив дитину / Фото: Поліція Житомирщини
        У четвер, 6 листопада, у Коростенському районі Житомирської області автомобіль Сhery збив семирічного хлопчика на велосипеді. Від отриманих травм дитина померла.

        Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

        Аварія сталася у Малинівській громаді близько 14:55. Попередньо встановлено, що 48-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Сhery, здійснив наїзд на дитину, яка рухалася на велосипеді.

        “На жаль, 7-річний житель громади загинув на місці події”, – йдеться в повідомленні.

        Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) КК України.

        Місце загибелі дитини у ДТП / Фото: Поліція Житомирщини

