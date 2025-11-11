На Київщині врятували жінку, яка хотіла стрибнути з водонапірної башти (відео)

У Бориспільському районі Київської області поліцейські врятували 40-річну жінку, яка намагалася вкоротити собі віку, піднявшись на водонапірну башту.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

До поліції звернувся місцевий житель і повідомив, що в селі Чубинське його 40-річна знайома піднялася на водонапірну башту та має намір покінчити з життям.

Реклама

Реклама

Працівники групи реагування патрульної поліції, які прибули на місце, виявили жінку, яка вже піднялася на водонапірну башту.

“Правоохоронці почали заспокоювати мешканку та переконувати не вчиняти непоправного. Поки один з інспекторів підтримував розмову з жінкою, інший піднявся драбиною й обережно наблизився до неї”, – розповіли в поліції.

Правоохоронцям вдалося запобігти трагедії та вмовити жінку зійти з башти.