У Кривому Розі чоловік підірвав у квартирі бойову гранату

У четвер, 6 листопада, на території Металургійного району Кривого Рогу стався вибух у житловому будинку. У результаті загинув чоловік.

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

За попередніми даними, загиблий підірвав у приміщенні бойову гранату. Вибух стався близько 18:30 в одній із квартир багатоквартирного житлового будинку. Інші квартири не пошкоджено.

На місце працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналістична лабораторія. Правоохоронці вилучили речові докази, які направлено на експертне дослідження.

Обставини події встановлюються у межах відкритого кримінального провадження, розпочатого за фактом самогубства.