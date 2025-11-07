        Кримінал

        У Кривому Розі чоловік підірвав у квартирі бойову гранату

        Галина Шподарева
        7 Листопада 2025 12:56
        читать на русском →
        Фрагменти боєприпаса / Фото: ГУНП в Дніпропетровській області
        Фрагменти боєприпаса / Фото: ГУНП в Дніпропетровській області

        У четвер, 6 листопада, на території Металургійного району Кривого Рогу стався вибух у житловому будинку. У результаті загинув чоловік.

        Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

        За попередніми даними, загиблий підірвав у приміщенні бойову гранату. Вибух стався близько 18:30 в одній із квартир багатоквартирного житлового будинку. Інші квартири не пошкоджено.

        Реклама
        Реклама

        На місце працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналістична лабораторія. Правоохоронці вилучили речові докази, які направлено на експертне дослідження.

        Обставини події встановлюються у межах відкритого кримінального провадження, розпочатого за фактом самогубства.

        Місце вибуху гранати в Кривому Розі / Фото: ГУНП в Дніпропетровській області

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини