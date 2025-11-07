У Кривому Розі чоловік підірвав у квартирі бойову гранату

У четвер, 6 листопада, на території Металургійного району Кривого Рогу стався вибух у житловому будинку. У результаті загинув чоловік.
Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.
За попередніми даними, загиблий підірвав у приміщенні бойову гранату. Вибух стався близько 18:30 в одній із квартир багатоквартирного житлового будинку. Інші квартири не пошкоджено.
На місце працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналістична лабораторія. Правоохоронці вилучили речові докази, які направлено на експертне дослідження.
Обставини події встановлюються у межах відкритого кримінального провадження, розпочатого за фактом самогубства.