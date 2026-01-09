ДБР викрило схему з непридатними мінами для ЗСУ: майже 3 млрд грн бюджетних коштів привласнила злочинна організація

Працівники ДБР припинили діяльність злочинної організації, яка заволоділа майже 3 млрд грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю інженерних боєприпасів для Збройних сил України. Йдеться про протипіхотні та протитанкові міни, від якості яких залежить життя військових.

ДБР заявило про розкрадання майже 3 млрд грн на закупівлі мін для Збройних сил України / Фото: ДБР

У Державному бюро розслідувань повідомили, що учасники злочинної організації створили фіктивну картину спроможності виготовляти та постачати боєприпаси. Для цього вони використали товариство з обмеженою відповідальністю, яке раніше не займалося виробництвом мін, але отримало доступ до контрактів Міністерства оборони України з багатомільярдними авансами.

За даними слідства, наприкінці 2022 року фігуранти штучно завищували фінансові показники підприємства, масово переказуючи кошти між пов’язаними структурами, щоб створити видимість стабільного обороту. Паралельно вони організували підготовку технічної та конструкторської документації на протипіхотні міни ПВП-50 і ПВП-200 та протитанкові міни МПТ-23П2 із завідомо неправдивими даними щодо підривників, ваги вибухових речовин, їх хімічного складу та результатів випробувань.

Слідство встановило, що ці критичні недоліки залишилися поза увагою військових службових осіб, які погоджували документацію та укладення контрактів. Зокрема, без належного обґрунтування було погоджено проведення випробувань лише раз на п’ять років або після виготовлення 10 тисяч одиниць продукції, що фактично унеможливлювало контроль якості.

У результаті було укладено п’ять державних контрактів, за якими підприємству перерахували понад 2,9 млрд грн авансових коштів. Поставлені міни виявилися непридатними до використання або взагалі не були поставлені, а аванси за окремими контрактами не повернули. Частину коштів фігуранти використали не за призначенням, зокрема для фінансової допомоги стороннім особам, придбання обладнання та розміщення коштів на депозитах.

8 січня 2026 року працівники ДБР провели обшуки та затримали чотирьох учасників злочинної організації, зокрема її організатора. Їм повідомили про підозру у привласненні коштів в особливо великих розмірах, легалізації доходів та створенні злочинної організації. Ще одного фігуранта розшукують.

Також про підозру повідомили чотирьом військовим службовим особам військових представництв Міноборони та посадовцю державного підприємства. Наразі готуються клопотання до суду про обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.