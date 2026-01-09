РФ вдарила “Орєшником” по Україні у відповідь на нібито атаку дронів на резиденцію Путіна

Міністерство оборони Росії заявило про масований удар по території України із застосуванням далекобійного озброєння, зокрема ракетного комплексу «Орєшник». У відомстві стверджують, що атака стала «відповіддю» на нібито атаку українських дронів по резиденции Путіна на Валдаї наприкінці грудня 2025 року.

У заяві Міністерство оборони Росії йдеться, що в ніч проти 9 січня російські війська нібито завдали масованого удару високоточним озброєнням великої дальності наземного та морського базування. Серед іншого, у Москві заявили про застосування рухомого ґрунтового ракетного комплексу середньої дальності «Орєшник», а також ударних безпілотників.

Російська сторона стверджує, що удари були спрямовані по «критично важливих об’єктах» на території України, зокрема по об’єктах, пов’язаних із виробництвом безпілотних літальних апаратів, а також по енергетичній інфраструктурі, яка, за версією РФ, забезпечує роботу українського військово-промислового комплексу.

У Міноборони РФ також заявили, що «цілі удару досягнуті», та пригрозили подальшими атаками, назвавши дії України «терористичними».

Нагадаємо, сьогодні вночі після ракетного удару по Львівської області було проведено лабораторні дослідження: радіаційний фон у межах норми, перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявлено.