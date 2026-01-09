У Львові після удару по критичній інфраструктурі радіаційний фон залишається в межах норми

У ніч на 9 січня російські війська атакували Львів та Львівську область. У регіоні зафіксовано ураження об’єкта критичної інфраструктури, на місці працювали профільні служби.

Про загрозу та перебіг атаки повідомляли начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий. Після оголошення повітряної тривоги в місті було чутно серію вибухів, мешканців закликали перебувати в укриттях.

За офіційною інформацією, внаслідок атаки зазнав ураження об’єкт критичної інфраструктури. На місці працювали всі відповідні служби, тривала ліквідація пожежі та з’ясування характеру ураження. Даних про постраждалих немає, житлові будинки та цивільні об’єкти у Львові не постраждали.

Після проведення лабораторних досліджень на місці ракетного удару фахівці повідомили, що радіаційний фон у межах норми, перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявлено. Профільні служби продовжують роботу, мешканців закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги.