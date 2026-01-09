ЗМІ показали ймовірний дизайн виїзної форми збірної України на ЧС-2026: Adidas, синій колір і вишивка

У мережі опублікували фінальний вигляд виїзної форми збірної України з футболу на чемпіонат світу 2026 року. Новий комплект розробила компанія Adidas.
Як повідомляє Footy Headlines, витік показує індивідуальний дизайн виїзної форми збірної України, створений спеціально до чемпіонату світу 2026 року. Футболка виконана у насиченому королівському синьому кольорі з геометричним візерунком на грудях і плечах, натхненним традиційною українською вишивкою.
Комір має короткий розріз і оформлений темно-синьою окантовкою з тонким золотим акцентом, який також повторюється на манжетах рукавів. Для всієї лінійки виїзних збірних на 2026 рік Adidas повертає ретро-логотип Trefoil, який також присутній на українській формі.
За даними видання, офіційний реліз виїзної форми збірної України на ЧС-2026 запланований на березень 2026 року. Вона увійде до загальної колекції виїзних комплектів національних команд Adidas для чемпіонату світу.
Також зазначається, що збірна України зіграє зі Швецією у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу 2026 року. У разі перемоги українці зустрінуться у фіналі з Польщею або Албанією, і для виходу на мундіаль мають виграти обидва матчі.