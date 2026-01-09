ЗМІ показали ймовірний дизайн виїзної форми збірної України на ЧС-2026: Adidas, синій колір і вишивка

У мережі опублікували фінальний вигляд виїзної форми збірної України з футболу на чемпіонат світу 2026 року. Новий комплект розробила компанія Adidas.

Витік форми збірної України на ЧС-2026 / Фото: Footy Headlines

Як повідомляє Footy Headlines, витік показує індивідуальний дизайн виїзної форми збірної України, створений спеціально до чемпіонату світу 2026 року. Футболка виконана у насиченому королівському синьому кольорі з геометричним візерунком на грудях і плечах, натхненним традиційною українською вишивкою.

Комір має короткий розріз і оформлений темно-синьою окантовкою з тонким золотим акцентом, який також повторюється на манжетах рукавів. Для всієї лінійки виїзних збірних на 2026 рік Adidas повертає ретро-логотип Trefoil, який також присутній на українській формі.

За даними видання, офіційний реліз виїзної форми збірної України на ЧС-2026 запланований на березень 2026 року. Вона увійде до загальної колекції виїзних комплектів національних команд Adidas для чемпіонату світу.

Також зазначається, що збірна України зіграє зі Швецією у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу 2026 року. У разі перемоги українці зустрінуться у фіналі з Польщею або Албанією, і для виходу на мундіаль мають виграти обидва матчі.