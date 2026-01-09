Масований удар РФ по Україні: ППО знищила 244 з 278 дронів та ракет

У ніч на 9 січня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Основним напрямком атаки стала Київська область.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, з 19:30 8 січня противник застосував 278 засобів повітряного нападу — 36 ракет і 242 безпілотники різних типів. До удару залучили ударні БпЛА Shahed і «Гербера», балістичні ракети «Іскандер-М/С-400», крилаті ракети «Калібр», а також одну балістичну ракету середньої дальності, запущену з полігону Капустин Яр.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 09:00 протиповітряною обороною було збито або подавлено 244 повітряні цілі.

Реклама

Реклама

Зокрема, знищено та подавлено 226 ударних безпілотників, 8 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400» і 10 крилатих ракет «Калібр». Водночас зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.

У Повітряних силах ЗСУ висловили співчуття родинам загиблих і постраждалим унаслідок чергової атаки Росії.