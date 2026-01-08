        Події

        Знищені стіни та вибиті вікна: в Одесі газовий балон розніс квартиру

        Галина Шподарева
        8 Січня 2026 21:22
        Рятувальник на місці вибуху газового балона в одеській квартирі / Фото: ДСНС
        Рятувальник на місці вибуху газового балона в одеській квартирі / Фото: ДСНС

        Сьогодні, 8 січня, у багатоповерхівці в Одесі пролунав вибух, який зруйнував стіни в квартирі та повибивав вікна. За попередніми даними, в оселі вибухнув туристичний газовий балон.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

        “У Приморському районі міста Одеси, по вулиці Середньофонтанська, в квартирі на третьому поверсі 16-поверхового житлового будинку вибухнув туристичний газовий балон, без подальшого горіння”, – йдеться в повідомленні.

        Вибуховою хвилею пошкоджено міжквартирні перегородки та вибито скління вікон у квартирі.

        Загиблих та постраждалих немає.

        Наслідки вибуху газового балона в одеській квартирі / Фото: ДСНС

