Знищені стіни та вибиті вікна: в Одесі газовий балон розніс квартиру

Сьогодні, 8 січня, у багатоповерхівці в Одесі пролунав вибух, який зруйнував стіни в квартирі та повибивав вікна. За попередніми даними, в оселі вибухнув туристичний газовий балон.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

“У Приморському районі міста Одеси, по вулиці Середньофонтанська, в квартирі на третьому поверсі 16-поверхового житлового будинку вибухнув туристичний газовий балон, без подальшого горіння”, – йдеться в повідомленні.

Вибуховою хвилею пошкоджено міжквартирні перегородки та вибито скління вікон у квартирі.

Загиблих та постраждалих немає.