Під час масованої атаки на Київщину з-під завалів врятували родину з п’ятирічною дитиною

У ніч на 9 січня російські війська масовано атакували Київську область ударними дронами. Внаслідок обстрілів у кількох районах регіону зафіксовані пожежі, руйнування житлових будинків і поранені.

Масована атака дронів на Київщину: є поранені, рятувальники деблокували родину з-під завалів / Фото: ДСНС

Про наслідки атаки повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях, однак у чотирьох районах області зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

У Вишгородському районі пошкоджено приватний житловий будинок, в Обухівському — складські приміщення та приватний будинок. У Бориспільському районі зазнали пошкоджень два приватні будинки. Найбільше руйнувань зафіксовано в Броварському районі, де виникли пожежі у трьох приватних будинках, виробничо-складській будівлі та гаражах. Усі загоряння були ліквідовані.

Реклама

Реклама

У Броварському районі з підвального приміщення приватного будинку, де сталася пожежа, рятувальники деблокували трьох дорослих і п’ятирічну дитину. Усі вони з отруєнням чадним газом були госпіталізовані. Ще один чоловік отримав різану рану передпліччя, медичну допомогу йому надали на місці.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій ДСНС повідомили, що вночі ворог атакував майже всі райони Київщини. Рятувальники працювали на 11 локаціях, ліквідовуючи пожежі в житлових будинках і господарських спорудах на Броварщині, Обухівщині та Бориспільщині. Врятовані люди перебувають у лікарні, інформація щодо наслідків атаки уточнюється.