Еліна Світоліна пробилася до півфіналу WTA 250 в Окленді після важкого матчу

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру серії WTA 250 в Окленді. Українка у трьох сетах здолала британку Сонай Картал.

Про це повідомляє Чемпіон.

Перша сіяна турніру Еліна Світоліна пробилася до півфіналу змагань WTA 250 в Окленді, обігравши представницю Великої Британії Сонай Картал у матчі третього кола. Поєдинок тривав 2 години 7 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:7(2), 7:6(5).

Реклама

Реклама

Матч вийшов для українки вкрай непростим. У першому сеті Світоліна у боротьбі здобула перемогу, а в другому була змушена відіграватися з рахунку 1:5. Вона перевела гру на тайбрейк, однак поступилася в ньому — 6:7(2).

У третьому сеті Картал знову володіла ініціативою і вела 5:3, але Світоліна не дозволила суперниці подати на матч. За рахунку 5:5 українка відігралася у своєму геймі з 15:40, після чого виграла вирішальний тайбрейк — 7:6(5).

За матч Світоліна виконала один ейс, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала п’ять брейків. Картал подала два ейси, не зробила жодної подвійної помилки та оформила чотири брейки.

У півфіналі турніру Світоліна зіграє проти третьої сіяної Іви Йович. Матч відбудеться 10 січня. Змагання проходять у межах турніру ASB Classic.