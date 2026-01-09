Половина будинків Києва без тепла: Кличко закликав киян тимчасово виїхати з міста

У Києві через масовану атаку РФ пошкоджено критичну інфраструктуру, внаслідок чого без теплопостачання залишилася майже половина багатоквартирних будинків. Мер столиці закликав мешканців, які мають таку можливість, тимчасово виїхати за місто.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, наразі без теплопостачання залишаються майже 6 тисяч багатоквартирних будинків, що становить близько половини житлового фонду столиці. Також у місті фіксуються перебої з водопостачанням.

Кличко зазначив, що комунальні служби вже заживили соціальні заклади, зокрема лікарні та пологові будинки, від мобільних котелень. Разом з енергетиками тривають роботи з відновлення електро- та теплопостачання в житлових будинках. Водночас він наголосив, що комбінована атака минулої ночі стала однією з найболючіших для об’єктів критичної інфраструктури Києва.

Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації, а погодні умови найближчими днями, за прогнозами, залишатимуться складними. У зв’язку з цим мер звернувся до киян, які мають можливість тимчасово виїхати за межі столиці до місць з альтернативними джерелами електропостачання та тепла, із закликом скористатися такою можливістю.