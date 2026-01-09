Удар “Орєшніком” біля кордонів ЄС і НАТО: Україна скликає Радбез ООН

Україна ініціюватиме термінове засідання Ради Безпеки ООН після заяв Росії про застосування балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія повідомила про застосування балістичної ракети середньої дальності так званого типу «Орєшнік» проти Львівської області. За його словами, такий удар поблизу кордонів ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці на Європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти.

Сибіга наголосив, що Україна інформує Сполучені Штати, європейських партнерів, а також держави й міжнародні організації про деталі цього удару дипломатичними каналами та вимагає жорсткої відповіді на дії Росії. Він також назвав абсурдними спроби Москви виправдати атаку фейковою «атакою на резиденцію Путіна», якої, за його словами, ніколи не було.

Глава МЗС підкреслив, що застосування ракети середньої дальності поблизу кордонів ЄС і НАТО є глобальною загрозою, яка потребує глобальної відповіді. У цьому контексті Україна закликає до подальших рішучих кроків проти російського танкерного флоту, нафтових доходів, схем і активів не лише в ЄС, а й у всьому світі.

За словами Сибіги, Україна ініціюватиме міжнародні дії, зокрема термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна–НАТО, а також відповідні кроки в межах ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.