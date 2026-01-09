Укрзалізниця повідомила про затримки 42 поїздів через обледеніння контактної мережі

Попри важку ніч і масований ворожий обстріл залізничне сполучення в Україні триває. Водночас через обледеніння контактної мережі зафіксовано затримки десятків поїздів.

Укрзалізниця повідомила, що наразі затримаються 42 поїзди — 18 далекого сполучення та 24 приміські. Причиною затримок стало обледеніння контактної мережі.

Найбільші запізнення зафіксовані на маршрутах Львів — Дніпро, Перемишль — Харків, Львів — Ізюм, Ясіня — Запоріжжя, Харків — Ужгород, Дніпро — Івано-Франківськ та Дніпро — Трускавець. Окремі поїзди запізнюються більш ніж на шість годин.

Також відправлення поїзда №766 Одеса — Київ відбудеться із затримкою орієнтовно на 2 години 30 хвилин через затримку обігового складу зі столиці. Повний перелік поїздів із затримками опублікований на сервісі uz-vezemo.

В Укрзалізниці зазначили, що оперативні служби працюють над рішеннями, аби якомога більше обігових поїздів вирушили за своїм графіком, та запевнили, що довезуть усіх пасажирів.