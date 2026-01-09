        Суспільство

        Укрзалізниця повідомила про затримки 42 поїздів через обледеніння контактної мережі

        Сергій Бордовський
        9 Січня 2026 09:15
        читать на русском →
        Ілюстративне фото: УЗ
        Ілюстративне фото: УЗ

        Попри важку ніч і масований ворожий обстріл залізничне сполучення в Україні триває. Водночас через обледеніння контактної мережі зафіксовано затримки десятків поїздів.

        Укрзалізниця повідомила, що наразі затримаються 42 поїзди — 18 далекого сполучення та 24 приміські. Причиною затримок стало обледеніння контактної мережі.

        Найбільші запізнення зафіксовані на маршрутах Львів — Дніпро, Перемишль — Харків, Львів — Ізюм, Ясіня — Запоріжжя, Харків — Ужгород, Дніпро — Івано-Франківськ та Дніпро — Трускавець. Окремі поїзди запізнюються більш ніж на шість годин.

        Реклама
        Реклама

        Також відправлення поїзда №766 Одеса — Київ відбудеться із затримкою орієнтовно на 2 години 30 хвилин через затримку обігового складу зі столиці. Повний перелік поїздів із затримками опублікований на сервісі uz-vezemo.

        В Укрзалізниці зазначили, що оперативні служби працюють над рішеннями, аби якомога більше обігових поїздів вирушили за своїм графіком, та запевнили, що довезуть усіх пасажирів.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини