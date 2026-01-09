Посадовець Рівненського ТЦК вимагав до $12 тисяч за відстрочку: брав “оплату” навіть автомобілями

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника Рівненського ОТЦК та СП, якого викрили на системному хабарництві. За гроші він обіцяв відстрочку від мобілізації або зняття з розшуку навіть тим, хто мав законні підстави.

Хабарі за відстрочку від мобілізації: ДБР викрило посадовця Рівненського ОТЦК та СП / Фото: ДБР

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, посадовець вимагав неправомірну вигоду у військовозобов’язаних чоловіків, погрожуючи створенням штучних перешкод у разі відмови. Розмір хабарів становив від 10 до 12 тисяч доларів США — залежно від підстав для отримання відстрочки або зняття з розшуку.

За даними слідства, щоб приховати походження коштів, фігурант використовував різні схеми. В одному із задокументованих випадків він доручив підлеглим придбати за хабар автомобіль, додавши до нього частину грошей з попередніх «надходжень», та зареєструвати транспортний засіб на підставну особу. Після цього автомобіль передали у повне користування керівнику, а чоловіка, з якого вимагали гроші, зняли з розшуку, що дозволило йому безперешкодно оформити документи.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інші можливі факти вимагання у Рівненському ОТЦК та СП. Посадовцю інкримінують прохання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб і поєднане з вимаганням.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 271 тис. грн. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.