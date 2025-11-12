Соціальна реклама

СТРУМ – це простий спосіб допомагати 12-ій бригаді спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. Внесок, який надходить регулярно, перетворюється на зв’язок, дрони, оптику, техніку й інші критично важливі ресурси для фронту.

Чому СТРУМ?

Разові збори завжди потрібні, але війна не чекає їхнього завершення. Підписка СТРУМ забезпечує стабільність і передбачуваність: завдяки постійним надходженням підрозділ може планувати закупівлі наперед, реагувати швидко та уникати небезпечних пауз.

«СТРУМ живить Азов» це не гасло, а інструмент безперервного живлення бригади.

Як оформити підписку?

Оберіть суму щомісячного донату;

Підтвердіть реєстрацію через e-mail;

Керуйте підпискою у власному кабінеті: змінюйте суму, ставте на паузу, скасовуйте та відновлюйте;

Діліться реферальним посиланням і залучайте друзів — кожен новий учасник посилює бригаду.

Куди йдуть ваші внески?

Зв’язок: рації, антени, кабелі, конектори;

рації, антени, кабелі, конектори; Спорядження: захист, прицільні системи, комплектуючі;

захист, прицільні системи, комплектуючі; БПЛА: квадрокоптери, FPV, крила, наземні платформи;

квадрокоптери, FPV, крила, наземні платформи; Транспорт: автомобілі, запчастини, технічні розхідники;

автомобілі, запчастини, технічні розхідники; Оптика: приціли, тепловізори, ПНБ, біноклі;





приціли, тепловізори, ПНБ, біноклі; Електроніка: генератори, батареї, техніка для управління.

Чим СТРУМ відрізняється від разових зборів?

Стабільність: регулярні надходження = менше зривів у постачанні;

регулярні надходження = менше зривів у постачанні; Оперативність: швидке реагування на нові виклики;

швидке реагування на нові виклики; Прозорість: особистий кабінет і щомісячні звіти;

особистий кабінет і щомісячні звіти; Спільнота: доступ до закритих оновлень, подкастів, освітніх подій;

доступ до закритих оновлень, подкастів, освітніх подій; Вдячність: мерч і бонуси для постійних підписників.

Чому це важливо саме для «Азову»

12-та бригада «Азов» працює на найгарячіших ділянках фронту. Там, де наявність зв’язку, дронів і транспорту дає змогу зберігати життя і досягати результату. СТРУМ робить ці ресурси доступними без затримок.

Кожен підписник перетворює невеликий щомісячний внесок на відчутну різницю для підрозділу.

Звіти та оновлення

Щомісяця спільнота СТРУМу отримує звіти про втілені кошти на пошту. Додатково інформація публікується в соцмережаї АЗОВ.ONE та на сайті strum.azov.one. Тільки за серпень завдяки підписникам вдалося зібрати 3 147 381 гривню, з яких більша частка пішла на закриття великого запиту від батальйону безпілотних систем.

СТРУМ – це не витрата, а інвестиція у безпеку й оборону. Це прозоро, зручно й дієво. Один клік сьогодні й ваш внесок працює для «Азову» на постійній основі. Долучайтеся до спільноти СТРУМ та допомогайте бійцям 12-ої бригади «Азов».