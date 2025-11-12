        Суспільство

        Ворожі атаки на Дніпропетровщині: загинув чоловік, знищено вісім дронів

        Сергій Бордовський
        12 Листопада 2025 08:20
        читать на русском →

        Російські війська атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією, повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко. Унаслідок удару дрона по Васильківській громаді на Синельниківщині загинув 47-річний чоловік, пошкоджено інфраструктуру.

        У Васильківській громаді загинув цивільний через удар БпЛА / Фото: Дніпропетровська ОВА, ДСНС

        БпЛА також уразили Павлоград — там спалахнули пожежі, постраждали приватні підприємства й автомобілі. На Нікопольщині ворог застосував артилерію та FPV-дрон, поціливши по райцентру та Покровській громаді, де горів приватний будинок. За даними ПвК, сили ППО знищили в області вісім безпілотників.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини