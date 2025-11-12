Кличко пропонує знизити вік мобілізації в Україні до 22 років

Україна стикається з дедалі гострішою нестачею військовослужбовців, оскільки рекордна кількість чоловіків виїжджає до Європи, заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю Politico. «У нас величезні проблеми з військовими — із людським ресурсом», — сказав Кличко, визнавши, що майже чотири роки війни виснажили здатність України поповнювати свої підрозділи.

За його словами, російські війська наступають безперервно, «наче у комп’ютерній грі — вони просто йдуть далі, не зважаючи на загиблих». Кличко зазначив, що зараз мобілізації підлягають громадяни від 25 років, і запропонував знизити цей вік на рік-два — до 23 або 22 років.

Мер Києва висловив занепокоєння масовим виїздом молодих українців. За його словами, після ухвалення урядової постанови в серпні, яка дозволила чоловікам 18–22 років залишати країну, різко зросла кількість тих, хто просить тимчасовий захист у країнах ЄС. Лише у вересні держави ЄС видали понад 79 тисяч нових дозволів — найбільше за останні два роки, особливо в Німеччині та Польщі.

Реклама

Реклама

Кличко наголосив, що дисбаланс між людськими ресурсами України та чисельністю російських військ поглиблюється: «Ми захищаємо свою країну вже майже чотири роки — і це складно. Але мужність битися все ще є, і це має велике значення». Він також додав, що майбутнє України залежить від того, чи повернеться молодь після війни: «Ми були б раді, якби повернулася хоча б половина. Але для цього потрібні мир, робочі місця і гідна якість життя».