Уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Тимчасово виконання обов’язків міністра покладено на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Сам Герман Галущенко у своєму коментарі зазначив, що повністю погоджується з рішенням уряду, назвавши його цивілізованим і правильним. «Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування — це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію», — написав він.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ у межах антикорупційної операції у сфері енергетики провело серію обшуків, зокрема, у Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.

