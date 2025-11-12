        Суспільство

        Уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції

        Сергій Бордовський
        12 Листопада 2025 08:46
        читать на русском →
        Герман Галущенко / Фото: УНІАН
        Герман Галущенко / Фото: УНІАН

        Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Тимчасово виконання обов’язків міністра покладено на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

        Сам Герман Галущенко у своєму коментарі зазначив, що повністю погоджується з рішенням уряду, назвавши його цивілізованим і правильним. «Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування — це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію», — написав він.

        Нагадаємо, 10 листопада НАБУ у межах антикорупційної операції у сфері енергетики провело серію обшуків, зокрема, у Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.

        Реклама
        Реклама


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини