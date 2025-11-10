НАБУ та САП проводять масштабну антикорупційну операцію у сфері енергетики

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро України.

НАБУ проводить операцію в енергетичній галузі / Фото: НАБУ

За даними Бюро, задокументовано діяльність «високорівневої злочинної організації», яка вибудувала схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ «НАЕК Енергоатом». Розслідування тривало 15 місяців, зібрано понад тисячу годин аудіозаписів.

За даними Української правди, обшуки, про які повідомляє НАБУ, відбуваються, зокрема, у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики. Деталі операції поки не розголошуються.

