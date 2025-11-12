Потужна магнітна буря силою 8 балів вразила Землю — один із найсильніших рівнів за роки

Потужну магнітну бурю рівня G4 (Severe) зафіксували 12 листопада о 01:20 UTC, повідомили в NOAA Space Weather Prediction Center. Геомагнітна активність залишається підвищеною, а буря силою 8 балів триває.

Інфографіка meteoagent.com

За даними NOAA, явище може викликати перебої у супутниковому зв’язку, GPS-навігації та коливання напруги в енергомережах. Медики зазначають, що у дні сильних магнітних бур частіше спостерігаються головний біль, безсоння, дратівливість, коливання артеріального тиску та загальна слабкість, особливо у метеочутливих людей. Очікується, що північне сяйво можна буде спостерігати навіть у середніх широтах, якщо погодні умови дозволять.