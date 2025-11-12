Пожежа на підприємстві “Лукойлу” в Ставропольському краї рф після нічної атаки дронів

У ніч на 12 листопада у місті Будьонновськ Ставропольського краю рф стався вибух і пожежа на території заводу «Ставролен» після атаки українських безпілотників, повідомили в телеграм-каналі Крымский ветер. Підприємство належить російській компанії «Лукойл» і є одним із найбільших виробників поліетилену, поліпропілену, бензолу та інших видів нафтохімічної продукції.

У Ставропольському краї атаковано завод «Ставролен» / Фото з соцмереж

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров підтвердив атаку дронів і заявив, що через падіння уламків збитих безпілотників у промзоні виникла пожежа.