        Суспільство

        Пожежа на підприємстві “Лукойлу” в Ставропольському краї рф після нічної атаки дронів

        Сергій Бордовський
        12 Листопада 2025 07:53
        читать на русском →

        У ніч на 12 листопада у місті Будьонновськ Ставропольського краю рф стався вибух і пожежа на території заводу «Ставролен» після атаки українських безпілотників, повідомили в телеграм-каналі Крымский ветер. Підприємство належить російській компанії «Лукойл» і є одним із найбільших виробників поліетилену, поліпропілену, бензолу та інших видів нафтохімічної продукції.

        У Ставропольському краї атаковано завод «Ставролен» / Фото з соцмереж

        Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров підтвердив атаку дронів і заявив, що через падіння уламків збитих безпілотників у промзоні виникла пожежа.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини