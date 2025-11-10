        Кримінал

        У Києві 17-річна матір залишила немовля на п’ять днів без води та їжі

        Сергій Бордовський
        10 Листопада 2025 11:43
        У Києві судитимуть 17-річну дівчину, яка залишила свого 7-місячного сина без нагляду та їжі на п’ять днів. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

        Киянка залишила 7-місячного сина самого в квартирі — дитину госпіталізували у тяжкому стані / Фото: Київська міська прокуратура

        За даними слідства, у січні цього року неповнолітня матір залишила дитину в орендованій квартирі та поїхала до іншої області. Малюка знайшли у зачиненій квартирі у вкрай важкому стані — його одразу госпіталізували.

        Лікарі встановили, що стан дитини спричинений не лише відсутністю води та їжі протягом кількох днів, а й тривалим неналежним доглядом. У хлопчика діагностували ураження життєво важливих органів через виснаження.

        Дії матері кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 та ст. 166 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці, що призвело до тяжких наслідків, та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Дитина нині перебуває під наглядом лікарів.


