У Києві 17-річна матір залишила немовля на п’ять днів без води та їжі

У Києві судитимуть 17-річну дівчину, яка залишила свого 7-місячного сина без нагляду та їжі на п’ять днів. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Киянка залишила 7-місячного сина самого в квартирі — дитину госпіталізували у тяжкому стані / Фото: Київська міська прокуратура

За даними слідства, у січні цього року неповнолітня матір залишила дитину в орендованій квартирі та поїхала до іншої області. Малюка знайшли у зачиненій квартирі у вкрай важкому стані — його одразу госпіталізували.

Лікарі встановили, що стан дитини спричинений не лише відсутністю води та їжі протягом кількох днів, а й тривалим неналежним доглядом. У хлопчика діагностували ураження життєво важливих органів через виснаження.

Дії матері кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 та ст. 166 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці, що призвело до тяжких наслідків, та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Дитина нині перебуває під наглядом лікарів.