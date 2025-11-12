Росія атакувала Україну 121 ударним БпЛА, чверть з них влучила у різних регіонах

У ніч на 12 листопада Росія атакувала Україну 121 ударним безпілотником типів Shahed, «Гербера» та інших, повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Атака здійснювалася з напрямків Міллерове, Орел, Приморсько-Ахтарськ (рф), а також із тимчасово окупованого Криму — районів Чауда і Гвардійське.

За даними ПС ЗСУ, у відбитті повітряного нападу брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони. Станом на 09:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 90 ворожих дронів у північних, східних, південних і центральних областях України. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків на одній із них.