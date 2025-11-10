Нічна атака рф: українська ППО відбила 52 з 74 дронів і ракет, є влучання на 9 локаціях

У ніч на 10 листопада росія атакувала Україну двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал», п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та 67 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» й інших моделей. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними на 09:30, протиповітряна оборона збила або подавила 52 ворожі дрони над східними, південними та центральними регіонами України. Зафіксовано 15 влучань на дев’яти локаціях. Інформація щодо запусків ракет уточнюється, повідомлень про падіння чи влучання наразі не надходило.