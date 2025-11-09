        Економіка

        У більшості регіонів завтра діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго

        Віктор Алєксєєв
        9 Листопада 2025 19:34
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

        В понеділок, 10 листопада, у більшості областей України будуть запроваджені обмеження електроспоживання. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

        Обмеження пов’язані з наслідками масованих російських ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі.

        Зокрема:

        Графіки погодинних відключень

        • з 00:00 до 23:59 – діятимуть у межах від двох до чотирьох черг.

        Обмеження потужності для промислових споживачів

        • з 00:00 до 23:59 – у повному обсязі.

        Водночас в Укренерго застерігають: час і обсяг обмежень можуть змінюватися. Мешканцям рекомендують стежити за оновленнями місцевих обленерго.

        Компанія також закликає громадян ощадливо користуватися електроенергією в ті години, коли вона є за графіком, щоб допомогти стабілізувати систему.

        «Будь ласка, споживайте електроенергію відповідально», – наголошують енергетики.


