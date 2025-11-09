У більшості регіонів завтра діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго

В понеділок, 10 листопада, у більшості областей України будуть запроваджені обмеження електроспоживання. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

Обмеження пов’язані з наслідками масованих російських ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі.

Зокрема:

Реклама

Реклама

Графіки погодинних відключень

з 00:00 до 23:59 – діятимуть у межах від двох до чотирьох черг.

Обмеження потужності для промислових споживачів

з 00:00 до 23:59 – у повному обсязі.

Водночас в Укренерго застерігають: час і обсяг обмежень можуть змінюватися. Мешканцям рекомендують стежити за оновленнями місцевих обленерго.

Компанія також закликає громадян ощадливо користуватися електроенергією в ті години, коли вона є за графіком, щоб допомогти стабілізувати систему.

«Будь ласка, споживайте електроенергію відповідально», – наголошують енергетики.