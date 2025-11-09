        Економіка

        В результаті атаки дронів постраждала українська ТЕЦ на біомасі

        Віктор Алєксєєв
        9 Листопада 2025 19:15
        Російські безпілотники в ніч на неділю атакували одну з електростанцій «Кліар Енерджі», яка працює на біопаливі, повідомив засновник компанії Андрій Гриненко.

        «Сьогодні вночі три дрони атакували одну з наших українських ТЕЦ — ту, яку ми з командою Clear Energy побудували в 2016 році. Вона стала еталоном для галузі — першою великою станцією на біомасі, яка довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів», — написав він у Facebook.

        «Для мене цей проєкт завжди був особливим через людей, які створювали його з вірою в сильну, самодостатню країну», — додав Гриненко.

        За його словами, в результаті атаки ніхто не постраждав.

        Росіяни атакували першу українську ТЕЦ на біомасі / Фото з Facebook Andriy Grinenko

