В результаті атаки дронів постраждала українська ТЕЦ на біомасі

Російські безпілотники в ніч на неділю атакували одну з електростанцій «Кліар Енерджі», яка працює на біопаливі, повідомив засновник компанії Андрій Гриненко.

«Сьогодні вночі три дрони атакували одну з наших українських ТЕЦ — ту, яку ми з командою Clear Energy побудували в 2016 році. Вона стала еталоном для галузі — першою великою станцією на біомасі, яка довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів», — написав він у Facebook.

«Для мене цей проєкт завжди був особливим через людей, які створювали його з вірою в сильну, самодостатню країну», — додав Гриненко.

За його словами, в результаті атаки ніхто не постраждав.