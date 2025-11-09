У Воронежі повідомляють про атаку дронів та перебої з теплом і електрикою

Минулої ночі у Воронежі російська влада заявила про знищення кількох безпілотників, які нібито були придушені засобами радіоелектронної боротьби. Про це повідомив губернатор області Олександр Гусєв у своєму зверненні.

За його словами, внаслідок падіння дронів на одному з комунальних об’єктів сталося займання, яке пізніше ліквідували. Через це в частині житлових будинків тимчасово спостерігалися перебої в подачі тепла. Також на деякий час припиняли подачу електроенергії на окремі території міста. За заявою влади, наразі електропостачання відновлено, а температурні показники в мережах мають стабілізуватися найближчим часом.

Крім того, на одному з підприємств будівельної галузі пошкоджено покрівлю та вибиті шибки в декількох приміщеннях, також зафіксовані пошкодження автомобілів і внутрішніх систем опалення.

Реклама

Реклама

Інформації про постраждалих не надходило. Офіційних коментарів щодо того, які саме безпілотники були збиті та звідки вони могли бути запущені, російська сторона традиційно не надає.

Вночі українські моніторингові канали писали, що була атакована Воронезька ТЕЦ-1, на якій виникла сильна пожежа.