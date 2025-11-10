Ворог атакував Харківщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя, Миколаївщину, Херсонщину та Сумщину — є жертви

Упродовж минулої доби російські війська здійснили масовані атаки на кілька областей України. Про ситуацію на місцях повідомили очільники обласних військових адміністрацій.

На Дніпропетровщині армія рф обстріляла Нікополь і Покровську громаду з артилерії та БпЛА, горів приватний будинок. У Васильківській громаді через влучання дрона загорівся храм і пошкоджено будівлю банку. Без жертв.

У Запорізькій області окупанти завдали 367 ударів по 13 населених пунктах, застосувавши авіацію, артилерію, РСЗВ та 162 дрони. Пошкоджено житлові будинки, гаражі й автомобілі, загиблих і поранених немає.

Реклама

Реклама

На Миколаївщині 11 атак FPV-дронами по Очаківській, Куцурубській та Галицинівській громадах призвели до руйнування магазину в Лупаревому, обійшлося без постраждалих.

Херсонська область зазнала ударів авіації, артилерії та дронів по десятках населених пунктів, включно з обласним центром. Пошкоджено житлові будинки, адмінспоруди, мобільну вежу й приватні авто. Загинула одна людина, семеро — поранені.

На Сумщині зафіксовано понад 60 обстрілів по 28 населених пунктах. Поранено двох жінок — 45-річну у Великописарівській та 89-річну у Краснопільській громадах.

У Харківській області під ударами опинилися два населені пункти. У селі Приколотне постраждали дві жінки, 55 і 75 років. Пошкоджено житло та залізничну інфраструктуру. За добу в регіоні зафіксовано 265 бойових зіткнень, більшість — на Південно-Слобожанському напрямку.