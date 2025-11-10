Трамп пообіцяв американцям “дивіденди” у $2000 на людину

У дописі в мережі Truth Social президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати нині є «найбагатшою і найповажнішою країною у світі» з рекордними показниками фондового ринку, майже нульовою інфляцією та найвищими за всю історію пенсійними заощадженнями за програмою 401(k) — системою накопичення коштів, яка дозволяє американцям інвестувати частину зарплати до виходу на пенсію.

Трамп назвав противників тарифів «дурнями» та заявив, що країна «отримує трильйони доларів» і незабаром почне сплачувати «величезний борг» у 37 трильйонів доларів. Йдеться про державний борг США (ENORMOUS DEBT) — суму зобов’язань федерального уряду перед кредиторами, яка є рекордною в історії країни. Президент також пообіцяв виплатити «дивіденди щонайменше $2000 на людину» — за винятком громадян із високими доходами.