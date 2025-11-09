Динамо програло ЛНЗ та зазнало другої поспіль поразки в УПЛ

Київське «Динамо» поступилося черкаському ЛНЗ у домашньому матчі 12-го туру Прем’єр-ліги. Зустріч на стадіоні імені Валерія Лобановського завершилася мінімальною поразкою киян – 0:1.

На 33-й хвилині біло-сині втратили Андрія Ярмоленка. 36-річний вінгер сів на газон, тримаючись за литку, і не зміг продовжити гру. Замість нього на поле вийшов Едуардо Герреро.

Розв’язка першого тайму стала вирішальною. Після швидкої атаки ЛНЗ голкіпер киян Руслан Нещерет відбив удар Проспера Обаха, однак першим на добиванні виявився Євген Пастух – 0:1.

Це вже друга поспіль поразка «Динамо» в чемпіонаті: у попередньому турі команда Олександра Шовковського поступилася «Шахтарю» (1:3).

У турнірній таблиці «Динамо» залишилося четвертим із 20 очками. ЛНЗ, набравши 23 бали, піднявся на друге місце й скоротив відставання від лідера – «Шахтаря» – до одного пункту. Донеччани мають матч у запасі.